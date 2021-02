Chování aplikací na pozadí? Žebříčku dominují Samsungy s Androidem 11

Nezávislá platforma Don't kill my app, která monitoruje chování mobilních výrobců, resp. to, jak zacházejí s aplikacemi na pozadí, vydala své stanovisko ohledně Samsungu a Androidu 11. Pořadí výrobců na těchto stránkách se delší dobu neměnilo. Sony s Nokií se držely na nižších patrech žebříčku s méně palci dolů (čím méně, tím lépe), Samsung však po aktualizaci na Android 11 vyskočil na nelichotivé první místo. S podobným skóre jako OnePlus a Huawei, které jsou těsně následované Xiaomi.

Samsung za to vděčí agresivnímu ukončování aplikací na pozadí, které je aktivní již od prvního spuštění telefonu. Samsung toto řešení nazývá „Optimalizace využití baterie“, a dostanete se k němu dost nestandardní cestou. Je třeba přejít do Nastavení - Aplikace, kde vyberete jakoukoliv z aplikací. Následně kliknete na Baterie - Optimal. využití baterie. V následném přepínači můžete vidět všechny aplikace a ty, které nejsou optimalizované. Konkrétně u redakčního Galaxy S21 Ultra máme aktuálně 473 aplikačních balíčků, z nichž není optimalizováno pouhých 69!

A jaká je z toho cesta ven? Samsung nenabízí možnost, jak optimalizaci hromadně vypnout, takže vás čeká spousta ručního odškrtávání ze seznamu všech aplikací. Nebo jen těch, které se vám brzy ukončují na pozadí. Samsung tímto chováním sice pošetří baterii, jenže tento přístup agresivního ukončování aplikací na pozadí se dost liší od základní správy aplikací v čistém Androidu, kterou Google revidoval spolu s vydáním Androidu 11.

Podle webu může toto chování zapříčinit špatný chod aplikací na pozadí včetně zdravotních aplikací, které mohou na pozadí přestat sbírat zdravotní data, byť právě za tímto účelem na pozadí běží. Problém je konkrétně ve funkcionalitě „wake lock“, aplikace se jednoduše nedokáže po čase „vzbudit“, a systém ji tak nenávratně zmrazí.

U výkonnějších zařízení řady Galaxy (např. S21 Ultra či Note20 Ultra) s velkou kapacitou RAM a Androidem 11 jsme však nezaregistrovali žádný problém s agresivním ukončováním aplikací na pozadí. Je to však zřejmě i otázka kapacity operační paměti, tento problém by tedy mohl být více viditelný u levnějších zařízení s menší operační pamětí. Jenže levnější „áčka“ od Samsungu zatím běží na Androidu 10, a až čas ukáže, jak výrazně Optimalizace využití baterie zasáhne do běžného používání a přepínání aplikací.

Máte u Samsungů, nebo u dalších výrobců, zkušenost s agresivním ukončováním aplikací na pozadí? Dejte nám vědět do diskuse pod článkem.

Zdroj Dontkillmyapp via 9to5google