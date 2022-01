Cenově dostupný multimediální tablet Galaxy Tab A8 pořídíte nově se 128GB paměťovkou navíc

Samsung až do konce ledna nabízí promoakci, v rámci které dostanete k základnímu tabletu Galaxy Tab A8 paměťovku navíc. Pokud si tablet zakoupíte na českých webovkách jihokorejského výrobce, dostanete navíc za symbolickou jednu korunu paměťovou kartu v hodnotě 500 Kč. Jedná se o 128GB microSD kartu Samsung Evo s rychlostními třídami Class 10 a UHS-I (U3), která rozšíří nevelkou 32GB interní paměť.

Pro uplatnění slevy je třeba, abyste do košíku vložili, jak tablet, tak zmiňovanou paměťovou kartu s označením MB-MC128KA/EU. Akce platí do 31. ledna nebo do vyprodání zásob. Samotný tablet je určen pro běžné konzumenty multimediálního obsahu. Desetipalcový TFT panel nabídne rozlišení Full HD, výkon zajišťuje prakticky neznámý osmijádrový čipset Spreadtrum Unisoc Tiger T618 doplněný 3GB operační pamětí a 32GB úložištěm. Tabletu o hmotnosti 508 gramů dodává šťávu 7 040 mAh baterie, kterou dobíjíte 7,75W adaptérem.

Samsung Galaxy Tab A8 (2021) katalog rozměry a hmotnost: 247 × 162 × 6,9 mm, 508 g

displej: 10,5", kapacitní TFT LCD, 1 920 × 1 200, 216 PPI

sítě: přístroj nepodporuje telefonní sítě

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 3 GB, baterie: 7 040 mAh

procesor: Spreadtrum Unisoc T610 (8× Cortex-A75, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 8MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 45 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Uvnitř tabletu běží Android 11 s nadstavbou One UI 3, jeho preview si můžete přečíst zde. Tablet v Česku pořídíte v šedé a stříbrné za 5 981 korun.