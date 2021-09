Čeká nás fotografická revoluce? Samsung odhalil bližší detaily svého 200Mpx fotočipu

Samsung se netají ambicí dostat do mobilu až 600Mpx fotoparáty, jenže vývoj musí jít postupným tempem. A prvním významným krokem na této cestě je nový fotosnímač ISOCELL HP1 s rozlišením 200 Mpx, který je prvním fotočipem svého druhu na světě! Fotosnímač využívá 0.64μm pixely a 4 × 4 hybridní pixel binning technologii, která slučuje až šestnáct pixelů pomocí algoritmů strojového učení vzhledem k prostředí, ve kterém se aktuálně fotografuje.

V základu tak u fotoaparátu na výstupu čekejte 12,5Mpx fotografie s 2,56μm pixely, které se mohou opřít o technologie Smart-ISO (automatická volba nízkého a vysokého ISO), vrstveného HDR (široký dynamický rozsah až 100dB) a Smart-ISO Pro. Ve výsledku tak máme čekat vylepšenou podporu HDR při natáčení videí, ostřejší fotografie a menší počet pohybových artefaktů při focení.

Představení 200Mpx fotoaparátu ISOCELL HP1 od Samsungu:

O ostření se stará technologie Double Super PD (Phase Detection), maximální rozlišení videí je 8K s 30 fps (s 1.28μm pixely a minimálním ořezem), resp. 4K se 120 fps. Rozlišení 16K jsme se nakonec nedočkali, i proto, že by se zpracováním obrazového signálu měly i současné top mobilní procesory velké problémy.

Samsung neuvedl, kdy 200Mpx foťák nasadí do prvních smartphonů, podle informací z dubna by však mělo být prvním odběratelem čínské Xiaomi. Dá se však očekávat, že se tento fotočip příští rok dostane do modelu Galaxy S22 Ultra, protože 108Mpx snímače by měly nabídnout vybraná „áčka“ střední třídy.

Zdroj Samsung News