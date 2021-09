Cashback na mobily, pračky, sušičky a chladničky od Samsungu. Ušetříte až 8 tisíc korun

Samsung spustil cashback akci na vybrané smartphony, které můžete pořídit se slevou až 5 000 Kč. Tu je možné uplatnit pouze u nově zakoupených telefonů v průběhu září. Po zapnutí telefonu přejděte do předinstalované aplikace Samsung Members, proklikněte si do sekce Výhody a klikněte na banner „Získejte váš cachback“. Proveďte registraci (včetně nahrání fotografie daňového dokladu) a od ověření údajů (trvá cca 14 až 30 dní) máte sedm dní na potvrzení bonusu v mobilní aplikaci. Následně vám bude casback zaslán zpět na uvedený bankovní účet.

Cashback na smartphony řady Galaxy s finálními cenami:

Akce platí pro nákupy na webu Samsung.cz a také u vybraných prodejců (viz infobox v galerii článku či pravidla akce). To se týká i druhého cashbacku, který je určen pro pračky, sušičky a chladničky. Na každý z vybraných produktů je připraven cashback v hodnotě 1 000/2 000 Kč, v případě že si nakombinujete na jednu účtenku dva spotřebiče, získáte souhrnný cashback až 5 tisíc Kč (2 × 2 tisíce plus tisícový bonus), v případě tří spotřebičů je cashback celkem až osm tisíc korun.

Redakční představení Samsungu Galaxy Note20:

Výhodněji můžete nakoupit například parní pračky QuickDrive, které dokáží šetřit čas i energii a díky AddWash dvířkám do nich můžete kdykoli během pracího cyklu doplnit zapomenuté prádlo. Nebo kombinovanou pračku se sušičkou QuickDrive s invertorovým motorem, jenž zajišťuje tišší chod a vyšší výkon při menší spotřebě energie oproti univerzálnímu motoru. Případně samotnou sušičku QuickDrive s technologií Air Wash.

Akce se vztahuje i na vestavné chladničky s mrazákem a americké dvoudveřové chladničky s maximálním využitelným prostorem 652 litrů a nezávislým chlazením a mrazením Twin Cooling Plus, které umožňuje rozdílné chlazení pro různé druhy potravin. Bonus získáte i při koupi chladniček Bespoke s přizpůsobitelným designem.

Registraci do akce je možné učinit do 14 dní od nákupu spotřebičů, a to na těchto webových stránkách. Cashback akce na vybrané spotřebiče platí až do konce října, jsou do ní zařazeny vybrané modely, jejichž seznam naleznete v pravidlech akce.