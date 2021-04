Cashback i na další produkty. Samsung sleví až 8 000 Kč na pračky a chladničky

Samsung pokračuje v tradičních cashbackových akcích, které se tentokrát zaměřily na další chytré produkty. V rámci akce na vybrané chladničky, sušičky či pračky můžete získat cashback až 8 000 Kč. Jak získáte finanční bonus? Stačí se v termínu akce (tj. až do 16. května 2021) zaregistrovat na tomto webu. K registraci bude třeba přiložit kopii daňového dokladu a nahrát fotografii štítku se sériovým číslem zařízení. Po ověření zaslaných údajů vám bude na bankovní účet zaslán cashback, který se u každého modelu liší.

Nejzajímavěji vypadají chytré pračky QuickDrive s dvířky Add Watch pro přidání prádla v průběhu cyklu s umělou inteligencí, které dokáže prací cyklus zkrátit až o polovinu. Podle dřívějšího praní navíc pračka dokáže nabídnout ten nejvhodnější program. Invertorový motor zajišťuje tišší a úspornější chod, funkce Hygiene Care zase odstraní až 99,9 % bakterií a alergenů. Vybrané modely praček můžete navíc připojit do ekosystému Samsung SmartThings a ovládat je na dálku přímo z mobilu.

Cashback se týká i vybraných sušiček se systémem Wrinkle Prevent proti mačkání prádla a speciálním cyklem Quick Dry 35', který dokáže usušit 1 kg prádla za pouhých 35 minut. I vybrané sušičky můžete ovládat na dálku, resp. přímo z mobilu si zkontrolujete, za jak dlouho bude sušící cyklus ukončen.

Do jarního cashbacku se dostaly i nenámrazové chladničky s rovnoměrným chlazením v celém prostoru lednice, a to včetně rohů. Cashback lze využít i na americké ledničky, z nichž dva nejdražší modely můžete opět připojit k telefonu přes aplikaci SmartThings a upravovat nastavení lednice na dálk, popř. do ní z obchodu přímo „nakouknout“, abyste zjistili, jaké základní potraviny vám v ní chybí. Seznam všech produktů, na které lze uplatnit cashback, naleznete zde. Cashback akce platí do 16. května, popř. do vyprodání zásob.

Produktové video k chytré lednici od Samsungu:

Samsung si jarní akci naplánoval v době, kdy chce zákazníky současně upozornit na změnu energetických štítků, které platí od začátku března. Nově tak nebudete spotřebiče vybírat podle počtu „plusek“ (např. A+++ nevypadá zrovna dvakrát přívětivě), ale značení se po letech opět vrací k tradičnímu názvosloví A - G.