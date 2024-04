Bezpečně nelétá jenom iPhone. Galaxy S24 Ultra padal ze čtyř kilometrů a nic se mu nestalo

V lednu jsme vás informovali o iPhonu, který vypadl z letadla ve výšce pěti kilometrů na zem a přežil, nyní se podobná událost opakovala u Samsungu Galaxy S24 Ultra. Při seskoku volným pádem vypadl jeho uživateli, Franku Cabrallidovi, z kapsy. Následně se řítil k zemi zhruba z výšky čtyř kilometrů. Frank si zaznamenal možné souřadnice dopadu a druhý den se snažil telefon dohledat. Nakonec se podařilo, takže mohl mít celý příběh šťastný konec.



Takto vypadal Samsung Galaxy S24 Ultra po pádu ze čtyř kilometrů na zemský povrch. Telefon v krytu a s nalepenou fólií neměl žádné poškození, stačilo jen otřít displej

Frank Carballido na svém Instagramu ukázal video důkaz o tom, že mu telefon během volného pádu vypadl z kapsy. A nečekal nic jiného, než to, že na zemi najde hromádku rozbitých součástek. Zaznamenal si souřadnice, kde vyskočil z letadla, a lokaci možného pádu telefonu upravil i podle toho, kde nakonec přistál. K finálnímu dohledání telefonu použil službu Google Find My Device, v absolutní blízkosti telefon prozvonil a záhy úspěšně našel.

Když má kryt a fólie opravdu smysl

Ukázalo se, že telefon přežil pád na zem bez větší úhony, ale z části proto, že byl umístěn v ochranném krytu a na displeji byla umístěna ochranná fólie. Soudě podle místa dopadu se telefon zřejmě zpomalil o větvě stromů a následně dopadl do trávy. Při nalezení měl ještě 65% baterii a žádné viditelné poškození. Bylo třeba jen utřít zapatlaný displej. A to je v ostrém kontrastu s tím, co jednou za život zažil asi každý uživatel smartphonů. Telefon vám vyklouzne z ruky a spadne na zdánlivě měkký povrch, i tak je však telefon díky prasklému displeji prakticky „na odpis“. Pády z extrémních výšek však smartphonům, zdá se, tolik nevadí...

S24 Ultra vlastně dopadl podobně jako iPhone, který v lednu spadl téměř z výšky pěti kilometrů. Ten byl taktéž v krytu a s ochrannou fólií nalepenou na displeji, a mimo zalomeného konektoru (vycucla jej z letadla dekomprese, když se nabíjel) mu vlastně vůbec nic nebylo. Jaké z těchto pádů plyne ponaučení? Krytem ani fólií na displeji telefonu rozhodně nic nezkazíte, protože nikdy nevíte, kdy se může hodit...