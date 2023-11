Berte černou a pozor na škrábance. Samsung Galaxy SmartTag2 ohlídá klíče nebo uloží vaše psí procházky

Samsung má u lokátorů již několikaletou tradici. Jako první se na trhu objevil čtvercový „polštářek“ SmartTag, který posléze dostal vylepšenou variantu SmartTag+ obohacenou o podporu UWB. Letošní varianta změnila tvar, přešla na oválný design s výrazným prstencem pro provléknutí šňůrky nebo kroužku pro klíče. Současně zlepšila zvýšenou odolnost (z IP53 na IP57), prodloužila výdrž na jedno nabití, přibyly některé režimy a znesnadnilo se vytažení baterie.



V základní balení dostanete SmartTag2 ve vybrané barvě, v němž je zasunutá baterie CR2032. Z lokátoru ji vytáhnete pomocí přibaleného špendlíku

Na vyzkoušení nám dorazil SmartTag2 v bílé barevné variantě, která však není úplně ideální. Už první přidání na kroužek od klíčů nechalo na vnější bílém krytu v nejužším místě otisk špíny a také šrám. Zatímco vnitřní část kroužku je kovová a nehrozí žádné poškrábání, u té vnější je poškrábání prakticky samozřejmostí. Zvláště, tehdy, pokud budete, tak jako já, lokátor zkoušet připnout k různým věcem. I v nejužším místě je lokátor hodně široký, a kroužky musíte při navlékání hodně roztáhnout. Když už jej mátě téměř nasazený, stačí mít lehce nezabroušené konce kroužku, a škrábance jsou na světě. I proto bychom mnohem raději volili černou verzi.

Oficiální představení lokátoru SmartTag2:

Při přenášení lokátoru můžete jeho kroužkem provléknout prst, mnohem častěji jej ale k něčemu připnete nebo přivážete. Na těle najdeme jeden miniaturní reproduktor, který může dle určitých akcí lokátoru zapípat. Na druhé straně se pod logem lokátoru skrývá akční tlačítko, které má hned několik možností využití. Buď s ním můžete vyhledat blízký telefon, nebo jej využijete pro automatizaci v ekosystému SmartThings.



Přidání SmartTag2 nabídne váš smartphone od Samsungu automaticky

Lokátoru by samozřejmě slušela pevně integrovaná baterie, bohužel i tentokrát obsahuje vyměnitelnou baterii CR2032, která byla součástí předchozích generací lokátorů. V režimu ztráty je však nejdůležitější, aby případný nálezce (nebo zloděj), který si všimne lokátoru, nemohl baterii snadno vytáhnout. Zatímco dříve bylo vyjmutí baterie otázkou několika vteřin, tentokrát bez špendlíku není žádná šance. A ten po kapsách nosí málokdo.

Funguje pouze se Samsungy

Galaxy SmartTag2 je součástí ekosystému SmartThings od Samsungu. A, byť je tato aplikace k dostání i pro telefony ostatních značek, nový lokátor do svého účtu přidáte jen u telefonů od Samsungu. Lokátor se vám ukáže na displej už jen tehdy, když se s ním přiblížíte k telefonu. Alternativně stačí naskenovat QR kód na zadní krabičce lokátoru, přes nějž zvolíte přidání do aplikace SmartThings.



Hledání přes UWB prostřednictvím hledáčku fotoaparátu

Lokátor můžete pojmenovat, změnit mu ikonu a zařadit jej do virtuální „místnosti“. Defaultně se lokátor zařadí do sekce „V pohybu“. Dále mu lze nastavit hlasitost, kterou doprovází slušné vibrace. Volte vyšší nastavení, ani ta však v hlučných prostředích nemusí stačit. Lokátor má i polyfonní vyzváněcí tón, který se přehraje tehdy, když jej budete chtít dohledat na místě určení. Volit můžete z deseti variací, i při vysoké hlasitosti bychom si ještě dokázali představit hlasitější zvonění.

Když lokátor někde zapomenete, telefon vás na to upozorní notifikací. A to se ukázalo jako hodně důležitá funkce, která mě už při testování zachránila, takže jsem se vracel pro zapomenuté klíče. K účtu můžete přidat dalšího člena, s nímž budete sdílet polohu zařízení (jen s telefony od Samsungu), a který bude moci ovládat vaše další chytrá zařízení. Pro ty je určena i automatizace po stisknutí a podržení tlačítka, což může vyústit k vykonání určité rutiny. Např. ke změně stavu zařízení či k upozornění, apod. Pokud tlačítko stisknete dvakrát po sobě, můžete prozvonit smartphone, který je u tlačítka nastaven jako primární.



Tlačítko na SmartTag 2 lze využít i pro automatizaci

V režimu Ztráty můžete nálezci zanechat kontaktní informaci a zprávu, která se mu zobrazí na displeji, pokud lokátor načte přes NFC. Nálezce uvidí na displeji svého telefonu informace, díky kterým vám může lokátor s věcí, ke které je v ideálním případě ještě připevněný, doručit.

Indikátor baterie eviduje jen tři intervaly (16 - 100 %, 6 - 15 % a 0 -5 %), a při přechodu do druhé úrovně už byste měli pomalu kupovat novou baterii. Času na to však máte dost. Na jednu baterii vydrží SmartTag2 zhruba 500 dní, při aktivaci úsporného režimu je to zhruba o 200 dní déle. V rámci něj přijdete o nastavení hlasitosti a vyzvánění, akce tlačítka, prozvánění, dohledání pomocí fotoaparátu a přijde i o některé funkce vyhledávání. V neposlední řadě přijde i o režim Pet Care...

Dohledání a sledování mazlíčků

SmartTag totiž nemusíte umístit jen na objekty denní potřeby (klíče, taška s notebookem, auto, kufr,...), ale také třeba na psí obojek. Samsung k tomu má samostatný modul Pet Care, v němž si nastavíte rasu, věk, hmotnost, vakcinaci a jméno svého pejska, jehož pohyb následně aplikace monitoruje. Na mapách při procházce se čtyřnohým miláčkem vidíte, kde přesně se pohybuje. Telefon trasu zaznamenává podle své GPS a odchylky vzhledem k intenzitě signálu Bluetooth Low Energy od lokátoru. V ideálních podmínkách se tak děje až do vzdálenosti 120 m od telefon, v praxi však vždy počítejte s výrazně menší vzdáleností.



Připněte lokátor k obojku psa (opět doporučíme tmavou variantu), a můžete si nechat zaznamenávat každou vaši společnou procházku

V rámci vyhledávání se vám pozice lokátoru, stejně jako dalších zařízení od Samsungu, zobrazí v mapě. Na poslední známou pozici lokátoru (pomůžou vám k ní i ostatní uživatelé aplikace SmartThings, kteří mají zapnutou funkci pro offline vyhledávání) můžete navigovat přes Google Mapy.

Jakmile jste na místě, máte k dohledání dvě možnosti. Podle intenzity signálu se dozvíte, zda se od něj vzdalujete, nebo se k němu přibližujete. Pokud jej v cíli nevidíte, můžete jej ještě prozvonit. Dohledat lokátor můžete i díky technologii UWB, a to přímo v hledáčku fotoaparátu. Jeho skutečnou pozici ukazuje zelená šipka. Ve všech případech jsme schovaný lokátor dohledali, funkce funguje prakticky stejně jako u Galaxy SmartTag+.

Offline vyhledávání Ztracený lokátor samozřejmě mohou pomoci vyhledat i další uživatelé služby SmartThings. Jihokorejci, stejně jako Apple nabízí celosvětovou vyhledávací síť pro tzv. offline vyhledávání. Ale zatímco Apple ji zapíná automaticky při přihlášení k Apple ID, u Samsungu si funkci musí každý ručně povolit v nastavení. A to zřejmě udělá málokdo, takže nemá globální vyhledávací síť Samsungu takové parametry, jako ta od Applu.

Pokud máte telefon od Samsungu a chcete ochránit své cennosti, je SmartTag2 více než důstojným nástupcem lokátoru SmartTag+. Pokud zvolíte černou barvu, eliminujete nejvýraznější nedostatek. A nebo si k němu můžete za 400 až 700 Kč přikoupit ochranný kryt, u něhož škrábance a vrypy řešit nemusíte. Jenže samotný lokátor stojí 990 Kč, a tak se koupě i s krytem dosti prodraží. Nový model přímo nahradil předchůdce, takže je velká šance, že starší SmartTag a SmartTag+ už nikde neseženete.

Plusy:

Větší odolnost (IP67) i výdrž baterie

K baterii se bez špendlíku nedostanete

Dohledání přes hledáček fotoaparátu

Lokátor dokáže najít i celosvětová síť uživateů služby (tzv. offline hledání)

Podpora funkce Pet Care

Minusy: