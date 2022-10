Baterie se po čase nafukují. Jedna značka řeší tento problém častěji než ostatní

Mobilním světem před pár dny zatřáslo video z YouTube kanálu Mrwhosetheboss, která se věnuje problematice nafukujících se baterií. Už z názvu videa je jasné, že se tento nešvar, alespoň podle autorů videa, vztahuje jen na telefony od Samsungu. Další YouTubeři (JerryRigEverything a MKHBD) na přímý dotaz potvrzují, že i v jejich kolekcích se objevují nafukující se baterie. A to pouze u telefonů řady Galaxy.

Všechna mobilní zařízení dnes využívají velmi podobné, často téměř identické, baterie. Tak proč se hovoří pouze o Samsungu? Podle zatím nejpravděpodobnější pracovní teorie stojí za vším nepatrně vyšší napětí baterie při plném nabití. Elektrolyt je stavěn na vyšší napětí, a dlouhodobě nižší napětí znamená i větší množství „plynu“, který se generuje přirozeným rozkladem použitého elektrolytu v baterii. Nafouknutí je skutečně jen plyn, pokud byste obal baterii propíchli (důrazně nedoporučujeme!), vrátí se zpět do původní podoby. Ale to samozřejmě problém neřeší.



Nafouknutá baterie v šuplíku uloženém Samsungu Galaxy S6 Edge. Nutno dodat, že telefon kvůli baterii nešel několik let zapnout, a i díky tomu se baterie nafoukla tak, že téměř odcvakla pevně přilepený zadní kryt

Plyn se v uzavřeném prostoru unibody telefonů nemá kde uvolňovat, což vyúsťuje ve vizuální „nafukování“ baterií. Baterie jiných značek nemají elektrolyt optimalizovaný pro vyšší napětí, a možná i proto je výskyt „nafouknutí“ daleko nižší. Jinými slovy, plynu je tak málo, že se s telefonem vizuálně vůbec nic nestane. Baterie se třeba nafoukne jen nepatrně, a vy nepojmete žádné podezření, protože telefon i po několika letech vypadá navenek stále stejně.

Mnozí na diskusních fórech čas od času zmíní i nafouklé telefony jiných značek, které přeci jen požívají typově stejné Li-Ion akumulátory, většina uživatelů však zmiňuje Samsungy. Možná právě kvůli vyššímu napětí baterií, možná proto, že je telefonů v oběhu (a v šuplíku) celá spousta. Je to však jen domněnka.

Toto video „odšpuntovalo“ problém s nafukujícími se bateriemi:

Symptomy jsou přitom vždy stejné. Pokud máte telefon v šuplíku, začnete po čase pozorovat, že se začne odlepovat zadní kryt. Neděje se to automaticky u každého telefonu a modelu, ovšem tímto neduhem jsou dotčeny dokonce už i dva roky staré smartphony, a dokonce i skládačky. Na videu můžeme vidět rozlepený Galaxy S20 FE či Galaxy Z Fold2! A to přesto, že byly telefony skladovány v pokojové teplotě společně s modely ostatních značek. A u nich se žádné nafouknutí neprojevilo.

Důkazy se různí

Web Sammobile záhy po zveřejnění možných problémů s nafukovacími bateriemi, přispěchal s tvrzením, že u stovky telefonů z archivu nebyl zjištěn žádný problém. My jsme v redakci na dně šuplíku narazili na Galaxy S6 Edge, který měl nafouklou baterii tak, že doslova kompletně odcvakla zadní kryt. A náznak nafukování již můžeme vidět i u Galaxy S7 Edge. Mezi boční rám a zadní kryt už strčíte nehet prstu. Jenže, v obou případech se jedná o telefony, které už minimálně (možná právě kvůli baterii) nešly delší dobu zapnout. Baterie tedy byla delší dobu na nule.

Web iFixit, který je celosvětovým hegemonem v oblasti oprav telefonů, ve svém článku o nafukujících se bateriích uvádí, že „Nafouklé Li-Ion baterie mohou vzplanout nebo explodovat, přistupujte k nim s maximální obezřetností a na vlastní riziko, pokud je chcete vyjmout z mobilního zařízení“.



Detail nafouknuté baterie Galaxy S6 Edge. Za zmínku stojí i jedno z povinných označení baterií. Číslo v kroužku se šipkami ukazuje dobu (v letech), po kterou z baterie nebudou unikat žádné „provozní kapaliny“. Ve světě pevně vestavěných baterií je však toto číslo veřejnosti kompletně skryto

V praxi se problémy nafouknutých baterií nejvíce skloňují s dlouhodobým nepoužíváním telefonu. Pokud máte záložní telefon a čas od času jej zapnete nebo z něj dokonce uděláte „hlavní“ telefon, nemusí k žádnému nafouknutí dojít. Pokud však máte telefon trvalé vybitý, který leží dlouhodobě v šuplíku, je velká pravděpodobnost, že se baterie začne nafukovat. Takto nafouklý telefon už by se pak neměl nabíjet.

Jak správně uchovávat baterii Nejlepší metodou pro uschování baterií (resp. telefonů s pevně integrovanými bateriemi) je jejich uložení v minimální vlhkosti a při nízké teplotě. Ta však nesmí klesnout pod 0°C, ideální rozpětí teplot je mezi 5 až 10°C. Současně by měla být baterie daná do úschovy s cca 50 až 70% úroveň nabití, k nabíjení je třeba použít originální nabíječku. A protože se Li-Ion baterie průběžně vybíjejí, je třeba aby byly dobity alespoň jednou za tři až šest měsíců. Nikdy se nedoporučuje skladovat telefony s plně nabitou či naopak s plně vybitou baterií.

Pokud tedy ve své sbírce objevíte telefon s nafouknutou baterií (poznáte to podle více či méně zvednutého zadního krytu), je třeba telefon zanést na nejbližší sběrné místo a recyklovat jej. Pokud jste baterii na své vlastní riziko oddělili od telefonu, je třeba separátně odevzdat baterii a telefon. V opačném případě odevzdejte telefon jako celek. A to, buď do červeného kontejneru (jejich seznam je zde) pro sběr drobné elektroniky, ve sběrném dvoře, nebo v kamenných prodejnách. Pokud si koupíte nový telefon, můžete vrátit ten starý. A pokud je ještě funkční, často za něj i něco málo dostanete.

Vyjádření české pobočky

Česká pobočka Samsungu nám poslala toto vyjádření: „O této záležitosti jsme informováni a prověřujeme další technické posudky. Doporučujeme zákazníkům, kteří mají dotazy týkající se jejich zařízení Samsung, aby se obrátili na náš zákaznický servis.“

Samsung dodává, že je pravděpodobnost nafouknutí baterie při dlouhodobém skladování velmi nízká, podle vyjádření výrobce by měla být pravděpodobnost nafouknutí baterií u všech výrobců rámcově stejná. Nafouknutí baterie navíc nezvyšuje pravděpodobnost tepelného incidentu, telefon v tomto stavu by se však už neměl dále nabíjet. Jihokorejci navíc globálně neevidují žádné nehody, které by byly způsobeny nafouknutím baterie.