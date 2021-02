Android 12 má skrytou funkci. Jedním přepínačem na něm aktivujete One UI...

Google před pár dny vypustil do oběhu první verzi Androidu 12 Developer Preview 1, a na povrch vyplouvají zajímavé detaily. Google totiž zcela zřetelně pracuje na své variaci grafické nadstavby One UI od Samsungu, kterou lze v betaverzi nového Androidu jednoduše zapnout. Stačí přes ADB zadat telefonu připojenému k počítači flag „Silky home“, a začnou se dít věci...

Jakmile příkaz odešlete, zvětší se horní lišta, písmo a prostředí se stane daleko „responzivnější“. Nadpisy podnabídek jsou velké, jakmile odrolujete dolů, velikost písma se zmenší. Velké změny jsou vidět i v Nastavení, které je najednou daleko lépe ovladatelné jednou rukou. Mezi aktuálně skryté funkce patří i systémový jednoruční režim, který však ve „veřejné“ části zatím aktivovat nelze.

Představení grafické nadstavby One UI 3.0:

Prostředí „Silky home“ tak na první pohled dost výrazně připomíná nadstavbu One UI od Samsungu, i když zatím nebudeme předbíhat. Ve vývojářských verzích Androidu jsou často funkce, které se do finální verze systému nakonec nedostanou. Bude to platit i tentokrát nebo se chystá velká designová změna čistého Androidu?

Zdroj Twitter